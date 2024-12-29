Младший сержант Костромин помог взять опорник ВСУ и отбить несколько атак ВСУ

Минобороны РФ Группа российских войск под руководством младшего сержанта Игоря Костромина смогла выдавить боевиков ВСУ из занимаемого ими опорного пункта, а потом отбить несколько атак украинских националистов.
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