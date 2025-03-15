СМИ: игрок ЦСКА Каменев сдал положительный тест на допинг

Хоккеист и клуб пока не комментировали информацию.фото: pixabay.com/fernandozhiminaicelaНападающий хоккейного ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест, в его организме обнаружен мельдоний, сообщает «СЭ» со ссылкой на источник.