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В рамках операции «Дети России - 2022» сотрудники полиции провели профилактические беседы в учебных учреждениях Югры

Участие в мероприятиях принимают сотрудники различных подразделений УМВД округа совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по г.

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