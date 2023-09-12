В связи с возвращением блогера Милохина в Россию глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с весьма справедливым предложением: «С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России.
Юрий Кот: С какими концертами отец Милохина хочет, чтобы тот выступал?
Комментарии
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Елена Картавцева
Ох, как говорится: черного кобеля не отмоешь до бела.... Нечего этому придурку делать в России.
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1 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Гнать из страны гадину сра....й метлой. Это предатель и враг народа. Лично я бы его оптимизировал без суда. В затылок
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1 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Очень непонятна позиция власти по отношению к предателям, 5-й колонне и прочим изменникам Родины. Очень и очень непонятна!!!
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1 час.
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