Юрий Кот: С какими концертами отец Милохина хочет, чтобы тот выступал?

Елена Картавцева Ох, как говорится: черного кобеля не отмоешь до бела.... Нечего этому придурку делать в России.

zapevala2008 ИВАНОВ Гнать из страны гадину сра....й метлой. Это предатель и враг народа. Лично я бы его оптимизировал без суда. В затылок