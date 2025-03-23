Bloomberg: США надеются заключить соглашение о прекращении огня на Украине к 20 апреля

Белый дом Фото: Wikipedia.org Соединенные Штаты надеются заключить соглашение о широкомасштабном прекращении огня на Украине к 20 апреля, когда христиане, принадлежащие как к западным, так и к восточным церквям, будут праздновать Пасху.
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