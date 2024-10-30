В Смоленске начали обновлять системы отопления в школе №28

Смоленский сенатор Руслан Смашнев рассказал об этапах модернизации учреждения в рамках партпроекта «Единой России» Капремонт средней школы №28 в Смоленске продолжается в рамках партпроекта «Единой России» «Новая школа».
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