Андрей Травников поблагодарил железнодорожников за развитие транспортных возможностей Новосибирской области

«Спасибо за достойные производственные результаты! По итогам 2023 года достигнут прирост по всем основным показателям, включая перевозки грузов агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, строительных материалов, продукции машиностроения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии