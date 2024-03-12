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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поблагодарил железнодорожников за развитие транспортных возможностей Новосибирской области

Андрей Травников поблагодарил железнодорожников за развитие транспортных возможностей Новосибирской области

«Спасибо за достойные производственные результаты! По итогам 2023 года достигнут прирост по всем основным показателям, включая перевозки грузов агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, строительных материалов, продукции машиностроения.

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