Русская весна

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В ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины

В ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины

Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.

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