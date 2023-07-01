В ЕС обсудили последствия возможного расширения союза за счет Украины

Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
Десять европейских лидеров встретились в Брюсселе на полях саммита Евросоюза для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
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