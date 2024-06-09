Старейший театр ДФО привезет в Хабаровск три спектакля

На следующей неделе Бурятский театр оперы и балета - крупнейшее учреждение культуры Республики и старейший оперный театр на Дальнем Востоке - представит три спектакля на сцене Хабаровского краевого музыкального театра.
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