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«Отважные» взяли Мемрик и Калиново, практически выбили ВСУ из Новогродовки и начали штурм Селидово (КАРТА)

«Отважные» взяли Мемрик и Калиново, практически выбили ВСУ из Новогродовки и начали штурм Селидово (КАРТА)

«Отважные» взяли Мемрик и Калиново, практически выбили ВСУ из Новогродовки и начали штурм Селидово. О новых серьёзных успехах группировки войск ВС РФ «Центр» сообщает работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресурс Deep State.

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