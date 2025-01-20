Ежемесячная численность пользователей ИИ в Китае достигла 100 млн

Число ежемесячных активных пользователей приложений искусственного интеллекта в Китае превысило 100 миллионов в ноябре прошлого года, согласно данным исследовательской компании QuestMobile, сообщает 20 января издание Yicai.
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