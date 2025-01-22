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Сколько получают артисты на пенсии: звездные московские пенсионеры Проклова, Гвоздикова, Волкова, Васильева – бедствуют или нет

Сколько получают артисты на пенсии: звездные московские пенсионеры Проклова, Гвоздикова, Волкова, Васильева – бедствуют или нет

Сколько получают артисты на пенсии: звездные московские пенсионеры Проклова, Гвоздикова, Волкова, Васильева – бедствуют или нет Ольга БезродняяСистема пенсионного обеспечения в России продолжает эволюционировать, и особое внимание уделяется пенсионерам, проживающим в столице.

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Комментарии
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Александр Макеев
А рядовые российские пенсионеры - это недолюди, или люди третьего-четвёртого сорта!? 25-26 тысяч рублей пенсии рядового россиянина в Москве - это около $250/месяц. Накоплений с этих денег не сможешь собирать, только текущие потребности: еда, коммунальные услуги, медикаменты, санитария/гигиена, телефон-интернет, замена вышедшей из годности одежды... Правильно не меньше $500-600/месяц = 50-60 тысяч рублей в месяц. Тогда по 15-20 тысяч рублей в месяц можно откладывать в сбережение. 150-200 тысяч рублей в год можно будет накапливать. За 2-3 года, за 5 лет таких накоплений можно обеспечить оплату дорогостоящих операций у стоматологов, окулистов...
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