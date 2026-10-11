ВС РФ поразили дата-центр в Одессе и сухогруз в Черноморске

Ночью 11 октября российские войска нанесли удар по инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ. В результате удара поражены дата-центр "Тенет" в Одессе, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации, а также сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск.
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