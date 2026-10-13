«Генерал Суровикин действительно вернулся»: слухи британских СМИ подтвердились

Возвращение генерала Суровикина оказалось окутано двумя тайнами О возвращении на фронт генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил ударами по энергетике Украины, сообщило британское издание The Telegraph.
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