Откуда пошло выражение «ни шатко ни валко»?

Выражение «Ни шатко ни валко» пишется без запятой, а частица «ни» отдельно от «шатко» и «валко». В чем смысл фразы? Смысл этой крылатой фразы заключается в том, она характеризует некое незавершенное действие или неопределенное состояние человека.
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