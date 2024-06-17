Откуда пошло выражение «ни шатко ни валко»?

Выражение «Ни шатко ни валко» пишется без запятой, а частица «ни» отдельно от «шатко» и «валко». В чем смысл фразы? Смысл этой крылатой фразы заключается в том, она характеризует некое незавершенное действие или неопределенное состояние человека.