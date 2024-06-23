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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Понимаю, как это важно для болельщиков. Решил их поддержать». Волков объяснил, почему вышел на бой с флагом России

В ночь на 23 июня Волков выступил на турнире UFC Saudi Arabia, победив Сергея Павловича единогласным решением судей.

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