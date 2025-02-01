Создана видеоигра - способ быстро и точно диагностировать аутизм у детей

Американские ученые из Института Кеннеди Кригера совместно с британскими коллегами Университета Ноттингем Трент разработали CAMI – видеоигру, которая за 60 секунд помогает отличить аутизм от СДВГ или нейротипичного (обычного) развития у детей 7–13 лет.
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