В Новом Уренгое не будут проводить обработку города от мошки

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) не будет проводить полную обработку города от комаров и мошки. Обработка даст кратковременный эффект, а химические составляющие могут вызвать аллергию у горожан, особенно у детей, сообщили URA.
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