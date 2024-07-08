Сотрудница телеканала "Матч ТВ" подверглась групповому изнасилованию рядом с телецентром. На девушку напали трое мигрантов.
ГРУППОВОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ МИГРАНТАМИ РЯДОМ С ОСТАНКИНО: ЖЕРТВОЙ ОКАЗАЛАСЬ СОТРУДНИЦА СПОРТИВНОГО ТЕЛЕКАНАЛА
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Так будет
потребовать роспуска госдумы и отставки Президента, не работают они на благо Российского народа
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51 мин.
Астон Мартин
Если значит те кто должен защищать граждан от мигрантов не делают должных выводов , то пусть пусть объяснят что делать в конце концов обычным гражданам , потому что ситуация выглядит так что граждан попросту отдали в распоряжение мигрантам и все пошло на самотек ,но так не должно быть , мигрант не должен быть в приоритете перед обычным гражданином и возникает новая ситуация что граждане во первых начинают не доверять массово тем кто их должен защитить , второе - граждане начинают самоорганизовываться для своей защиты потому что понимают что другого выхода нет ибо идет пустая болтология , т.е общество непременно начнет перестраиваться ...🥸
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42 мин.
Oleg Prauskov
Этих мразей и нелюдей черножопых точно надо судить по их законам,украл,значит отрубить руку,насильника,значит рубить то чем насильника,и.т.д. по списку,а потом в скотный вагон и к своим.....Ну сколько вы Россияне будете это терпеть?????????
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26 мин.
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