ГРУППОВОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ МИГРАНТАМИ РЯДОМ С ОСТАНКИНО: ЖЕРТВОЙ ОКАЗАЛАСЬ СОТРУДНИЦА СПОРТИВНОГО ТЕЛЕКАНАЛА

Астон Мартин

Если значит те кто должен защищать граждан от мигрантов не делают должных выводов , то пусть пусть объяснят что делать в конце концов обычным гражданам , потому что ситуация выглядит так что граждан попросту отдали в распоряжение мигрантам и все пошло на самотек ,но так не должно быть , мигрант не должен быть в приоритете перед обычным гражданином и возникает новая ситуация что граждане во первых начинают не доверять массово тем кто их должен защитить , второе - граждане начинают самоорганизовываться для своей защиты потому что понимают что другого выхода нет ибо идет пустая болтология , т.е общество непременно начнет перестраиваться ...🥸