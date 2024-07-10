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Жан Новосельцев: Мужчину в Мукачево жёстко «закрутили» для отправки на фронт

Жан Новосельцев: Мужчину в Мукачево жёстко «закрутили» для отправки на фронт

В Мукачево жёстко «закрутили» мужчину, а когда выяснилось, что сцену снимали на видео, нашли объяснение: «человек угрожал полицейским и военным ножом»! Конечно же, интересно узнать мнение задержанного, но пока есть только позиция Закарпатского ТЦК, там напомнили: «Во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.

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