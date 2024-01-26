Директор очередной орловской фирмы попал под уголовное дело за неуплату налогов

В Орловской области возбуждено очередное уголовное дело, связанное с уклонением от налогов. В этот раз под прицел правоохранителей попал директор организации, занимающейся торговлей и производством техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии