Падение Европы

АС

Александр Сысоев

А как иначе? Если Илон Маск собирается провести ревизию золотого запаса США в Форт-Ноксе. Результаты проверки будут круче, чем USAID. Так по утверждению злых языков вместо реального золота в Форт-Ноксе в основном позолоченные свинцовые слитки. Так, что надо пополнить реальные золотые запасы за счет фондов Лондона, чтобы некоторым ответственным лицам избежать пожизненного заключения. А вы говорите: "Гренландия", "Канада". А чем Лондон хуже Гренландии?