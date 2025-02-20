США вывозят золото из Лондона и его роль депозитария снижается. Успокоить ситуацию пытается глава английского ЦБ Эндрю Бейли, который утверждает, что золото ещё есть.
Падение Европы
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
А как иначе? Если Илон Маск собирается провести ревизию золотого запаса США в Форт-Ноксе. Результаты проверки будут круче, чем USAID. Так по утверждению злых языков вместо реального золота в Форт-Ноксе в основном позолоченные свинцовые слитки. Так, что надо пополнить реальные золотые запасы за счет фондов Лондона, чтобы некоторым ответственным лицам избежать пожизненного заключения. А вы говорите: "Гренландия", "Канада". А чем Лондон хуже Гренландии?
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