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Царьград

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"Деликатная миссия": Трамп никого не предупредил, отправив Рэтклиффа в Москву

"Деликатная миссия": Трамп никого не предупредил, отправив Рэтклиффа в Москву

Миссия Рэтклиффа в Москве была настолько деликатной, что о ней не знало даже окружение Трампа.Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники в администрации США (так западные СМИ пишут, когда додумывают крайне непроверенную информацию) сообщает, что миссия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа была настолько деликатной, что президент США Дональд Трамп не сообщил о ней даже ближайшим чиновникам и советникам.

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