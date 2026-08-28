"Деликатная миссия": Трамп никого не предупредил, отправив Рэтклиффа в Москву

Миссия Рэтклиффа в Москве была настолько деликатной, что о ней не знало даже окружение Трампа.Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники в администрации США (так западные СМИ пишут, когда додумывают крайне непроверенную информацию) сообщает, что миссия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа была настолько деликатной, что президент США Дональд Трамп не сообщил о ней даже ближайшим чиновникам и советникам.