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Святые покровители обители: в Старицком монастыре открыли памятник трём игуменам

Святые покровители обители: в Старицком монастыре открыли памятник трём игуменам

В Старице открыт и освящён памятник «Три игумена» — в честь великих подвижников Старицкой обители. 28 августа 2026 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Старицком Успенском мужском монастыре состоялось значимое событие: на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил памятник «Три игумена».

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