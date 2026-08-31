Святые покровители обители: в Старицком монастыре открыли памятник трём игуменам

В Старице открыт и освящён памятник «Три игумена» — в честь великих подвижников Старицкой обители. 28 августа 2026 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Старицком Успенском мужском монастыре состоялось значимое событие: на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил памятник «Три игумена».