Святые покровители обители: в Старицком монастыре открыли памятник трём игуменам

В Старице открыт и освящён памятник «Три игумена» — в честь великих подвижников Старицкой обители. 28 августа 2026 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Старицком Успенском мужском монастыре состоялось значимое событие: на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил памятник «Три игумена».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым