Многодетную семью выставляют на улицу. Давайте разбираться и помогать

Елена Хараничева Хорошо, что у нас есть Бастрыкин А.И.! Беречь его нужно! Здоровья и сил!

МАРИНА Для такого количества детей они имеют право оставить квартиру, тем более и новая не получена, и старая маленькая. Надо полагать это улучшение жилищных условий. Но скорее всего, квартира принадлежит ржд. И не приватизирована. Ведомственная. И суды всегда на стороне ведомств.