Юрий Кот В Москве семью с пятью несовершеннолетними детьми выгоняют на улицу — в прямом смысле слова.
Многодетную семью выставляют на улицу. Давайте разбираться и помогать
Комментарии
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Елена Хараничева
Хорошо, что у нас есть Бастрыкин А.И.! Беречь его нужно! Здоровья и сил!
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17 час.
МАРИНА
Для такого количества детей они имеют право оставить квартиру, тем более и новая не получена, и старая маленькая. Надо полагать это улучшение жилищных условий. Но скорее всего, квартира принадлежит ржд. И не приватизирована. Ведомственная. И суды всегда на стороне ведомств.
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17 час.
Галина глушкова
Если бы были мигранты азиаты, суд бы решил в пользу этой семьи. Но русских патриотов, защитников можно уничтожать или нет? . Семья благополучная, дети обуты, одеты, занимаются спортом и творчеством, посещают кружки и секции. Глава семьи Алексей работает, занимается общественной деятельностью, состоит в общественной организации "Северный человек", помогает бойцам СВО, поддерживает нашу страну и курс президента.Квартиру выделили, пока семья стояла на очереди на жилье». Прошло 30 лет. А очередь подошла? Получила ли семья с ветераном труда квартиру? Очень интересно было бы узнать...
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17 час.
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