Reposted (Vladimir Sharypov): Привлекаем реставраторов к работе сразу с несколькими объектами в этом году Восстанавливаем знаковые здания, в этом сезоне это 32я «школа-чайка», исторический забор у 30й гимназии и здание бывшей гостиницы Центральная, также приводим в порядок монумент Ленину на одноимённой площади Бережно стараемся относиться к важным для многих наших горожан местам и объектам – парки, скверы, здания бывших домов пионеров, школ и детских садов Так, за последние семь лет возродили здание бывшего дома культуры Меланжевого комбината – и сейчас там вновь занимаются дети и взрослые, это центр «Притяжение».