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Ситуация на трассе М-4 "Дон" 9 октября 2024: где образовались пробки

Ситуация на трассе М-4 "Дон" 9 октября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.С самого утра 9 октября федеральная трасса М-4 "Дон" на участке между Ростовом-на-Дону и побережьем Чёрного моря являет собой эталон спокойного дорожного движения.

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