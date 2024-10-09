Ситуация на трассе М-4 "Дон" 9 октября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.С самого утра 9 октября федеральная трасса М-4 "Дон" на участке между Ростовом-на-Дону и побережьем Чёрного моря являет собой эталон спокойного дорожного движения.