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Калужские новости

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В жесткой аварии под Калугой погиб человек

В жесткой аварии под Калугой погиб человек

В результате ДТП на трассе Калуга-Перемышль погиб один человек, еще четверо пострадалиОколо 22:15 6 сентября на трассе Калуга-Перемышль, у деревни Андреевское, жестко столкнулись «Лада Ларгус» и «Mitsubishi Lancer».

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