Закон и Порядок

135 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    А почему-то все эти, как вы говорите соотечественники напяливают кастрюли на бестолковки и скачут скачут за перемогу ...Шок и трепет: Евр...
  • Влас Семенюк
    Значить настало время собирать камни (дебилам)Шок и трепет: Евр...
  • Николай Арзамасцев
    Какая мне разница, чего там в еврожопии творится, если я плачу за батарею отопления 50% от коммунальных услуг и нет в...Кто останавливает...

Потрясая помидорами...

Потрясая помидорами...

На этой неделе Реджепа Тайиповича несло. Добрый день, дорогие друзья, у нас сегодня воспитательная пятиминутка.

Вернуться к статье
94
Обсудить
Оксана Головенко
Янычар... Не надо ему этого спускать... Одним- Курилы, другому - Крым... Не напасёшься...
Борис Николаевич
Однако же спустили и убийство посла Карпова, что в нормальных странах является казусом Бели и объявляется война, сбитых российских лётчиков, и других гадостей... Утёрлись и спустили, даже газопровод построили! Деньги превыше всего!
Василий Башмаков
Еще одно яркое подтверждение тому, что ни кому в этом мире не надо верить. Предавший единожды будет предавать постоянно - это прописная истина доказана жизнью. А Россию предают постоянно. И друзья, и партнеры. Сколько можно терпеть???????????
Александр Рожков
А внутри России сколько предателей?
Василий Башмаков
К сожалению, много.
Борис Осипов
Нам напомнить...
Борис Николаевич
"...Россия смотрит сквозь пальцы на попытки турков создать новую Неоосманскую империю только потому, что способна в любой момент остановить этот процесс навсегда..." Ну много она остановила Турок! Чего болтать то?!
Наталия Судакова
Однако, самая лучшая томатная паста из Турции. "Помидорка" - супер!
Александр Дементьев
Кто про что....а вшивый - про баню.

Картина дня

наверх