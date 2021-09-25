Потрясая помидорами...

Закон и ПорядокПолитикаПотрясая помидорами... На этой неделе Реджепа Тайиповича несло. Добрый день, дорогие друзья, у нас сегодня воспитательная пятиминутка.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОксана ГоловенкоЯнычар... Не надо ему этого спускать... Одним- Курилы, другому - Крым... Не напасёшься...Борис НиколаевичОднако же спустили и убийство посла Карпова, что в нормальных странах является казусом Бели и объявляется война, сбитых российских лётчиков, и других гадостей... Утёрлись и спустили, даже газопровод построили! Деньги превыше всего!Василий БашмаковЕще одно яркое подтверждение тому, что ни кому в этом мире не надо верить. Предавший единожды будет предавать постоянно - это прописная истина доказана жизнью. А Россию предают постоянно. И друзья, и партнеры. Сколько можно терпеть???????????Александр РожковА внутри России сколько предателей?Василий БашмаковК сожалению, много.БОБорис ОсиповНам напомнить...Борис Николаевич"...Россия смотрит сквозь пальцы на попытки турков создать новую Неоосманскую империю только потому, что способна в любой момент остановить этот процесс навсегда..." Ну много она остановила Турок! Чего болтать то?!НСНаталия СудаковаОднако, самая лучшая томатная паста из Турции. "Помидорка" - супер!Александр ДементьевКто про что....а вшивый - про баню.Комментировать
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