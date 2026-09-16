Поче­му в 2026 году усло­вия Трам­па по Укра­ине обсуж­да­ют как при­го­вор, а не как мир? Как НАТО соби­ра­ет­ся защи­щать Укра­и­ну, если Трамп пре­тен­ду­ет на Грен­лан­дию — тер­ри­то­рию Дании? Поче­му Зелен­ский тор­гу­ет­ся за Дон­басс, когда Рос­сия уже гово­рит об Одес­се? И как Евро­пей­ская комис­сия вли­я­ет на мир, если её экс­пер­ты не зна­ют, где про­из­во­дят дро­ны? Скотт Рит­тер .