Почему в 2026 году условия Трампа по Украине обсуждают как приговор, а не как мир? Как НАТО собирается защищать Украину, если Трамп претендует на Гренландию — территорию Дании? Почему Зеленский торгуется за Донбасс, когда Россия уже говорит об Одессе? И как Европейская комиссия влияет на мир, если её эксперты не знают, где производят дроны? Скотт Риттер .
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