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Суд арестовал троих подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью МО

Суд арестовал троих подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью МО

Фигуранты дела о мошенничества с объектами недвижимости, относящимися к имущественному комплексу Минобороны РФ, Николай Грачев, Алексей Асташкин и Евгений Потапов арестованы по решению Хамовнического райсуда Москвы, сообщает Telegram-канал СКР.

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