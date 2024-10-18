Суд арестовал троих подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью МО

Фигуранты дела о мошенничества с объектами недвижимости, относящимися к имущественному комплексу Минобороны РФ, Николай Грачев, Алексей Асташкин и Евгений Потапов арестованы по решению Хамовнического райсуда Москвы, сообщает Telegram-канал СКР.
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