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Царьград

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"Какого чёрта?": Трамп рассмешил президента ЮАР историей о звонке Зеленскому. Рамафоса хохотал от души

"Какого чёрта?": Трамп рассмешил президента ЮАР историей о звонке Зеленскому. Рамафоса хохотал от души

Президент США Дональд Трамп поделился историей о несостоявшемся телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

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