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В США заявили, что ЗРК С-500 сможет уничтожить самое сложное оружие Запада у ВСУ

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" способен уничтожить самое сложное западное оружие, которое союзники могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в издании The National Interest.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос в том, когда С-500 появятся в войсках. Или расчет строится на том, что СВО продлится не один год?
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