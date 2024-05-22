В США заявили, что ЗРК С-500 сможет уничтожить самое сложное оружие Запада у ВСУ

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" способен уничтожить самое сложное западное оружие, которое союзники могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в издании The National Interest.
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