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Байден: Страны Запада выступят в отношении талибов с единой позиции

Байден: Страны Запада выступят в отношении талибов с единой позиции

Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран Группы семи (G7), представителями НАТО, ООН и ЕС и все они договорились выступать с единых позиций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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