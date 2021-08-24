Байден: Страны Запада выступят в отношении талибов с единой позиции

Президент США Джо Байден сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран Группы семи (G7), представителями НАТО, ООН и ЕС и все они договорились выступать с единых позиций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).