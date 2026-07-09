Министру здравоохранения региона пришлось оправдываться из-за «слухов» о том, что врачи снимали порно в больнице

В Сети появилась информация, что в Белгородской области сотрудники Волоконовской ЦРБ устроили в заброшенном роддоме на территории больницы «киностудию»: врачи якобы проводили групповые оргии, снимали их на видео и выкладывали ролики на порно-сайты.