ООН: Израиль затребовал эвакуации свыше 170 тыс. человек из сектора Газа

Израильская сторона потребовала эвакуировать из районов боевых действий порядка 170 тыс. жителей сектора Газа, сообщило представительство управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных территориях Палестины.
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