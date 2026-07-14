Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин допустил, что европейские политики, придерживающиеся исключительно антироссийской повестки, со временем могут потерять поддержку избирателей и завершить карьеру.
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