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Преподаватель МГИМО Зудин: санкционная политика ударит по рейтингам в ЕС

Преподаватель МГИМО Зудин: санкционная политика ударит по рейтингам в ЕС

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин допустил, что европейские политики, придерживающиеся исключительно антироссийской повестки, со временем могут потерять поддержку избирателей и завершить карьеру.

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