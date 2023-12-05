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Черноморский флот усилят новейшими БДК - объявлено о расширении серии проекта 11711.

Черноморский флот усилят новейшими БДК - объявлено о расширении серии проекта 11711.

Появилась целая "пачка" новостей по перспективному и многообещающему проекту 11711, среди которых информация о грядущем спуске на воду ныне строящихся, а также анонс ещё одной пары таких кораблей в интересах ЧФ.

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Комментарии
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Аким Воземчук
На Черном море должна быть комплексная сетевая структура вооруженных сил,объединяющая все рода войск в единый орган.По идее все что происходит в акватории этого моря должно отслеживаться на постоянной основе в мирное время и тем более в период ЧС.К дополнению в авиагруппе совершенно необходима  группа дронов ,воздушных надводных и подводных ,причем на каждом корабле ,как обязательный элемент.Тогда появится мощная проекция вооруженных сил на все  политические события в этом регионе.Мы никуда не ушли от политики канонерок,она была и будет всегда.
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