Черноморский флот усилят новейшими БДК - объявлено о расширении серии проекта 11711.

Аким Воземчук

На Черном море должна быть комплексная сетевая структура вооруженных сил,объединяющая все рода войск в единый орган.По идее все что происходит в акватории этого моря должно отслеживаться на постоянной основе в мирное время и тем более в период ЧС.К дополнению в авиагруппе совершенно необходима группа дронов ,воздушных надводных и подводных ,причем на каждом корабле ,как обязательный элемент.Тогда появится мощная проекция вооруженных сил на все политические события в этом регионе.Мы никуда не ушли от политики канонерок,она была и будет всегда.