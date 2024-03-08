Иерей Алексей Поляков в рамках празднования Дня Православной книги провел беседу с детьми.

6 марта 2024 года настоятель Покрова Пресвятой Богородицы при Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ иерей Алексей Поляков в рамках празднования Дня Православной книги (отмечается 14 марта) провел беседу с воспитанниками ГУО ´Ясли-сад №44 г.