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Иерей Алексей Поляков в рамках празднования Дня Православной книги провел беседу с детьми.

Иерей Алексей Поляков в рамках празднования Дня Православной книги провел беседу с детьми.

6 марта 2024 года настоятель Покрова Пресвятой Богородицы при Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ иерей Алексей Поляков в рамках празднования Дня Православной книги (отмечается 14 марта) провел беседу с воспитанниками ГУО ´Ясли-сад №44 г.

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