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Дмитрий Песков: «Костомаров – пример абсолютного героизма. Мы все этим восхищаемся»

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023-м он попал в реанимацию с пневмонией, после чего перенес ампутацию стоп и кистей.

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