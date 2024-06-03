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Работа аэропорта Казани ограничена

Работа аэропорта Казани ограничена

Работа аэропорта Казани приостановлена, ограничения введены с 11:29 мск, сообщили в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 3 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», — сказано в сообщении представителя Росавиации Артёма Кореняко.

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