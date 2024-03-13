«Должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности»: Путин высказался о возможности диалога с Киевом

Россия готова к проведению мирных переговоров с киевским режимом, но это должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности, а не диалог, основанный на «каких-то хотелках после применения психотропных средств».
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