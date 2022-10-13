Dom Boutique Hotel - отель с петербургским духом и видом на Летний Сад

Анна Ахматова удивительно тонко понимала Петербург, и когда я вышел с бокалом игристого на балкон в Dom Boutique Hotel с видом на Гангутскую улицу и Летний сад в ярком осеннем облачении из красно-огненных листьев, то первое, что я вспомнил — это стихи великой поэтессы «Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под невскою помню водой».