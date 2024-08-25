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ВСУ применили против России новую ракету-дрон "Паляниця"

ВСУ применили против России новую ракету-дрон "Паляниця"

Зеленский заявил о первом применении украинской ракеты-дронаВладимир Зеленский в День независимости Украины заявил, что ВСУ применили новую ракету-дрон "Паляниця", которая якобы даже смогла поразить обозначенную цель.

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