ВСУ применили против России новую ракету-дрон "Паляниця"

Зеленский заявил о первом применении украинской ракеты-дронаВладимир Зеленский в День независимости Украины заявил, что ВСУ применили новую ракету-дрон "Паляниця", которая якобы даже смогла поразить обозначенную цель.
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