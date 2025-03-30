Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Н

Наталья

На фото шпили мечети выглядят как иглы шприцов в небо России. Меня интересует важный вопрос, а в каких мусульманских странах, имелось или возводятся, в таких же количествах православные церкви? И сама же себе отвечу-нигде! Потому что русских там не жалуют и выдавливают, и посещать православные церкви там некому. А в России, русское православное население, искусственно, разбавлено людьми иной веры, что по большому счёту, уже имеющихся мечетей им не хватает. Российская власть потеряла ощущение реальности, или способствует мусульманизации России намеренно? Кто знает ответ на этот вопрос? А также, что-то я не видела и не слышала из уст высоких лиц из числа мусульман, поздравлений народа России с нашими великими православными праздниками.