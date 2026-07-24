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Журнал «Профиль»

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Татьяна Ким сообщила об оперативной перестройке логистики Wildberries на фоне атак БПЛА

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким в пятницу, 24 июля 2026 года, сообщила о масштабной перестройке логистической сети компании после того, как минувшей ночью атакам беспилотников подверглись три новых логистических комплекса – в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и Симферополе.

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