«Половина ушла в дезертиры» – очевидец о практике штурмов в ВСУ

Солдат украинской армии, не подготовленных к штурмовым действиям, заставляют идти в атаку. Об этом в эфире видеоканала LibertyUA заявил бывший доброволец 72-й бригады ВСУ Сергей «Переяслав», дезертировавший из армии и нелегально перешедший за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».