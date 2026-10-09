Солдат украинской армии, не подготовленных к штурмовым действиям, заставляют идти в атаку. Об этом в эфире видеоканала LibertyUA заявил бывший доброволец 72-й бригады ВСУ Сергей «Переяслав», дезертировавший из армии и нелегально перешедший за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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