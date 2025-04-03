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Царьград

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Тревожные новости с Покровской дуги: Контрудар Драпатого наши пропустили. Подоляка скрывать не стал

Тревожные новости с Покровской дуги: Контрудар Драпатого наши пропустили. Подоляка скрывать не стал

Покровское направление остаётся одним из самых напряжённых направлений СВО. После назначения командующим на этом участке фронта генерала Михаила Драпатого, противостояние русской армии и ВСУ обострилось.

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