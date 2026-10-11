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Сделка с Путиным и критика Зеленского: новый поворот в политике Трампа

Сделка с Путиным и критика Зеленского: новый поворот в политике Трампа

Президент США Дональд Трамп высказался о необходимости смены власти на Украине. По пути от Белого дома к вертолету он заявил американской прессе: «Зеленского пора менять.

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