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Царьград

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Путин назначил 4 новых судей в Ростовской области

Путин назначил 4 новых судей в Ростовской области

Указом Владимира Путина от 12 октября новые должности в трёх судах Ростовской области получили четыре человека, в том числе бывший помощник судьи Арбитражного суда региона Елена Арбатских.

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